GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri İstiklal Marşı’mızın kabulu ile ilgili program gerçekleştirdi.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 2-A ve 2-B Sınıfı öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler, konuşmalar ve oratoryo ile okullarında sahne aldılar.

Okul Müdürü Orhan Keskin “İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma programımızı gerçekleştirdik. Programı hazırlayan 2-A ve 2-B Sınıfı öğrencilerimize, öğretmenleri Hatice Yağmurlu Kaya ve Yusuf Kavalcı’ya teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN