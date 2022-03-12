GÜNCEL HABERLER 

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri İstiklal Marşı’mızın kabulu ile ilgili program gerçekleştirdi.
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 2-A ve 2-B Sınıfı öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler, konuşmalar ve oratoryo ile okullarında sahne aldılar.
Okul Müdürü Orhan Keskin “İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma programımızı gerçekleştirdik. Programı hazırlayan 2-A ve 2-B Sınıfı öğrencilerimize, öğretmenleri Hatice Yağmurlu Kaya ve Yusuf Kavalcı’ya teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

“Temiz Çevre Etkinliği”Düzenlendi

buyukzafer 0

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ TELAFİ EĞİTİMİNE BAŞLADI

buyukzafer 0

Ak Parti’de Bayramlaşma

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.