GARİP TİLKİ YAVRUSUNU ŞEHİTLİĞE GELENLER BESLİYOR

Zalim Avcıların anne ve babasını katlettiği öksüz ve yetim küçük tilki Şehitlikte sembol oldu.

Şehitliğe ziyarete gelen otomobillerin önünü kesip bir lokma yiyecek verilmesini bekleyen küçük tilki bizim de otomobilimizin önüne çıkınca yanımızda bulunan sadece eti gofret ile onu doyurduk.

Yarımada da bulunan birçok av hayvanının mevsim geçmesi nedeniyle vurulmaları yasak olduğu halde ilçemizde de birçok avcı bozuntusu hala yumruk kadar bile olmayan kara tavukları vuruyor, tilkileri öldürüyor keklik ve üveykleri acımasızca yumurtlama mevsimi olmasına rağmen vuruyorlar.Özellikle cumartesi ve pazar günleri Yeniköy, Kavaklıtepe, Fındıklı, Değirmendüzü meralarında dolaşan çocuk yaştaki avcıları lütfen jandarmamız takip ederse bu katliama dur diyebilir.

Özel Haber: Recep YÜZÜAK