KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ” MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101 inci yıldönümünde bir mesaj yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında; “Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101 inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Marşımız Türk Milletinin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir.

Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı kazanılan istiklal mücadelemiz, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’ un coşkulu mısralarıyla İstiklal Marşımızda ölümsüzleşmiştir.

İstiklal Marşımızın kabulünün 101 inci yıl dönümünü kutluyor, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT