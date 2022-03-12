“SAĞLIK SİSTEMİMİZİN KAHRAMANLARI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ” 14 MART TIP BAYRAMI’NI KUTLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:

“Milletimizin ve hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Tüm dünyanın pandemiyle mücadele ettiği dönemde bile sağlık yatırımlarımıza devam ettik, modern şehir hastanelerini milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıkta kalitenin ve hizmet ağının daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Milletimize sunduğumuz sağlık hizmetini devletin sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz.

Sağlık sistemimizin kahramanları hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, her koşulda büyük özveriyle görev yapıyorlar. Büyük bir heyecan ile kendilerini insan hayatına, canların korunmasına ve kurtarılmasına adamış durumdalar. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın bu kahramanlıklarına bir kez daha şahit olduk.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Çanakkale’mizde de hemşehrilerimize daha iyi bir hizmet sunmaya çalışırken sağlık çalışanlarımızın modern imkanlarla buluşması, donanımlı, fiziki ortamlarda görev yapmaları için önemli adımlar atıldı. Eşsiz bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar hayata geçirilmeye devam ediyor. Bununla birlikte sağlıkta şiddetle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemeler içeren Teklifimiz çok kısa sürede Gazi Meclis’imizin gündemine gelecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çanakkale’mizde olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; esenlikler diliyoruz.”