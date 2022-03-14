GÜNCEL HABERLER 

ALTUNAY’ DAN STK’LARA TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz hafta Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanlık görevini bırakan Tamer Altunay STK’lara teşekkür ziyaretinde bulundu.Altınay; Ticaret Odası Başkanı Bülent Çetin, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Şoförler Odası Başkanı Ömür İişsever’ i ayrı ayrı ziyaret ederek, görev sürecinde birlik beraberlik içinde çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Tarihine Sahip Çıkmak İstiyor

buyukzafer 0

Özacar”Babalar Gününü Kutladı”

buyukzafer 0

Özacar Dünya Romanlar Gününü Kutladı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.