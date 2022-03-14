ALTUNAY’ DAN STK’LARA TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Geçtiğimiz hafta Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanlık görevini bırakan Tamer Altunay STK’lara teşekkür ziyaretinde bulundu.Altınay; Ticaret Odası Başkanı Bülent Çetin, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Şoförler Odası Başkanı Ömür İişsever’ i ayrı ayrı ziyaret ederek, görev sürecinde birlik beraberlik içinde çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haber: Ali GEZER