KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Kaymakam Abacı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı.Abacı mesajında; “Sağlıklı ve mutlu bir toplum sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlıklı bir hayat sürmek her insanın en doğal hakkıdır.Sosyal devlet olmanın en başta gelen vasıfları arasında tüm vatandaşlarına ideal sağlık hizmeti sunabilmek geliyor. Her alanda müreffeh, çağdaş bir toplum ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşullarından biri sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Sağlık, huzurun ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur.

Günlük yaşantımızdaki etkisi devam eden Covid-19 küresel salgın ile mücadelede, toplum ve birey olarak sağlıklı günlere kavuşabilmemiz uğruna ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalan sağlık sektörünün tüm çalışanlarına minnettarız.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz” ifadeleriyle hekimlerimize olan güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Bilgileri, enerjileri, idealleri ve özverileri ile Türk ulusunun en büyük güvencesi olan tüm doktorlarımız ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER