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ALTUNAY’DAN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN’ A TEŞEKKÜR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tamer Altunay ; Ak Parti İlçe Başkanlığına giderek Ak Parti Gurup Başkanı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ a sanayi sitesi arka çıkışı köprü ihalesini gerçekleştirdiğinden dolayı gıyabında teşekkürlerini iletti.
Bu süreçte yardımcı olan Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Sürücü’ ye de teşekkür ederek can ve mal kaybı açısından köprünün acil olarak yapılmasının takip edilmesini rica etti.
Haber: Caner AKŞİT

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