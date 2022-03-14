ZEYTİNİME DOKUNMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği öncülüğünde dün Kale yanı Balıkhane Meydanında “Zeytinime Dokunma” etkinliği yapıldı.

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği öncülüğünde dün Kale yanı Balıkhane Meydanında “Zeytinime Dokunma” etkinliği yapıldı.

Zeytin tarih boyunca bolluğun, refahın, adaletin, sağlığın, bilgeliğin, arınmanın ,yeniden doğuşun ve barışın simgesi olmuş bir ağaçtır. diyerek giriş konusması yapan konuşmacı Nüzhet Kılıç sözü Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan’a bıraktı.

Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan konuşmasında“Zeytinime dokunma, zeytin sorumluluktur.Zeytin ağaçları yaşamı simgeler, zeytin dalı barış demektir, ölümsüz ağaçtır.

Zeytin ağacı Hitileri, Yunanlıları , Romalıları,İsa’nın havarilerini, Türklerin Anadolu’ya gelişinigören Pir Sultanı, Karacaoğlanı bilen ölümsüz Ağaçtır.Yüzyıllarca bu toprakların insanları Zeytinyağ ile aydınlanmışlardır, daha önemlisi Zeytinyağ onların karnını doyurmuştur.1 Milyon ton zeytin üretimimiz var,ülkece seviyoruz hayatımızın orta yerinde onunla tanışıklılığımız var,Cumhuriyetle perçinleniyor.Zeytincilik kültürü hayatımıza giriyor ve yaygınlaşmaya başlıyor”1939 yılında zeytin haklarını koruyan yasal hakları koruyan yasalar çıkartılıyor hatta mühendisler bu işin anavatanı sayılan İtalya’da eğitime gönderiliyor.Zeytin ağacının doğaya ve insana katkıları gözardı edilemez ülkemizde Ege ve Akdeniz Zeytin ağacının cennetidir.Dünyada kesilmesi yasak olan başlıca iki ağaç vardır.Sakız ağacı ve zeytin ağacı ölmez ağaç ünvanına sahip zeytin ağacının meyvesinden altın sıvı denilen her derde deva sayılan zeytin yağı üretiliyor, yaprağı kozmetik sanayiden çay sektörüne kadar birçok yerde kullanılıyor.Her derde deva olup bereket ve bolluğun simgesidir.1000 yaşına kadar yaşayabilir, 3 bin yaşında zeytin ağaçlarının bulunduğu araştırmacılar tarafından ifade edilir.Faydaları saymakla bitmez kalp sağlığına, dolaşım sistemine, kilo vermeye, kanseri önlemeye, cilt ve saç sağlığı için, alerjiyi engeller,

sindirim sisteminin sağlığını korur, çekirdeğinden yaprağından siyah olsun, yeşil olsun faydalandığımız tek meyvedir.Asla zeytinime dokunulmamalıdır.”ifadelerine yer verdi.

Ardından konuşmalara Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Küçükyelkenci yaptı.Küçükyelkenci konuşmasında; “Bugün burada 1 Mart 2022 günü resmi gazetede yayınlanan maden işletmeciliğinde yapılan değişiklikle ilgili toplanmış bulunuyoruz.Çünkü zeytin yerine kömür yiyemeyiz.Ben ağaçların hepsini severim ama zeytin ağacı bir başka! Herşeyden önce simgeledikleri yapraklarıyla barış altınsarısı yağı ile mutluluk.Zeytin insanoğlunun hayatında çok önemli bir yer tutar.Efsane ağaçtır zeytin.Nuh tufanında ağzında zeytin dalı ile gelen güvercin, tufanın bittiğini müjdelerken umut ve barışın simgesi olmuştur.Bu ağaç ne batılı ne de doğuludur.Cihan ağacıdır.Antik çağlarda zeytin ağacına zarar vermemek için zeytinliklerde savaşmazmış insanlar.Kutsaldır, mübarektir zeytin, zeytin ağacı! ne diyor Cemal Süreyya ; “Şelaleye düşmüştür zeytinin dalı,

Celalisin, celali

Zeytinliklere maden ocağı iznini geri çekin!

Zeytinime dokunmayın.! ifadelerine yer verdi.

Ardından Mavi Deniz Derneği Başkanı İnanç Köksümer zeytin konulu şiirine yer verdi.

Kent Konseyi Çevre Meclisi adına konuşmayı Ali Kaya yaptı.Kaya konuşmasında; ““Sevgili dostlar ben size 36 bin yıllık ilk varlığı Nuh tufanına dayananinsanlığın en etkili ilacı milyarlarca insana hayat olmuş Zeytin ağacının faydalarından bahsetmeyeceğim.Bununla birlikte başka sorunlarımızda var.Arkadaşlar maalesef “Dünya limit aşımı “2021 yılında 29 Temmuz ayına gerilemiştir.Yani DÜNYANIN BİR YILDA ÜRETTİĞİ doğal ve tarımsal kaynakların tamamını bizler 7 ayda tükettik.5 ay bir sonraki yıla borçlu girdik.

2020 yılında 22 Ağustos olan limit aşımı tarihi neredeyse bir yıl sonra bir ay daha önce kaynaklarımızı bitirdik.Gezegenin büyüklüğü ve Ekolojik kaynaklarımız değişmiyorsa tüketim ve enerji yutan toplum olmaktan çıkıp ekolojik yaşayan sürdürülebilir bir kalkınma toplumu olmalıyız.Çıkarılan kararnameye baktığımızda maden alanlarının arkasında ya AB. yada ABD.ve YABANCI ORTAKLI şirketler çıkmaktadır.

Gerçek amaç sorgulandığında ise ülkemizde yetiştirilen ve gittikçe daha teknik ve kaliteli ambalaj ile Yunanistan, İtalya,İspanya ve dünya ülkeleri ile rekabet eden Zeytin üretici ve sanayimize darbe vurmaktadır.,

Bakıldığında 1 ton kömür şu an 2 bin lira bir ton zeytin ise 80 bin liradır.

Son yıllarda zeytin ihracatımız 1.5 Milyar dolar olmuştur.Bir zeytin ağacının ömrü ortalama 150 yıl civarındadır.

Sözlerimi ZEYTİN VATANDIR.diye tamamlayarak hepinize teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.”ifadelerine yer verdi.

Gelibolu Sağlık, Turizm, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Betül Foça Zeytin Ağacındaki ağıt adlı şiirini okudu.

Ardından Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Tarih ve Çevre Koruma Derneği öncülüğünde sembolik zeytin fidanları ekimi gerçekleştirilldi.

Zeytin fidanlarının ekiminin ardından a Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi’ne Halk Bahçesi’ne Belediye Başkanı Özacar, Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan, Meclis Üyeleriyle ve vatandaşlarla birlikte Özacar’ın Edremit’ten getirttiği 300 yıllık zeytin ağacı halk bahçesine dikimi gerçekleşti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN