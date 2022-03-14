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BAŞKAN ÖZACAR’IN TIP BAYRAMI ZİYARETLERİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri kapsamında İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Demirca’yı ziyaret etti. Korona Virüs salgını ile mücadelede fedakarca, çalışan tüm sağlıkçılarımızın gününü kutladı
.Ardından Özacar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Nur Topbaş’ı, makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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