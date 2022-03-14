KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 14 MART TIP BAYRAMI ZİYARETİ

Kaymakam Bekir Abacı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Şehit Koray Devlet Hastanesi ana binası ve ek binasını ziyaret ederek doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin Tıp Bayramı’nı kutladı.

Kaymakam Abacı “Sağlık çalışanlarımız koronavirüsle mücadelede en ön safta mücadele ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza, fedakârca çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum” dedi. Haber: Ali GEZER