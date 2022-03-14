1354 Gelibolu Derneği Roman Vatandaşlar için İmza Kampanyası Başlattı

1354 Gelibolu Derneği ilçemiz Camikebir Mahallesi’nde Roman Vatandaşların çoğunluğunun ev , barınma sıkıntısı çektiklerinden dolayı imza kampanyası başlattılar.

1354 Gelibolu Derneğİ “Roman kardeşlerimizin çoğu ev sıkıntısı çekmektedir.Gençlerimiz evlenirken kiralık ev bulamamaları ve fiyatların çok yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşıyorlar.Roman kardeşlerimizin konut sorununu çözmeleri için 1354 Gelibolu Derneği olarak imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz.İmzaları bitirdikten sonra yetkili mercilerimize müracaatlarımızı yapıp, sonucu bekleyeceğiz inşallah başarılı oluruz.” ifadelerine yer verdiler. Haber: Ali GEZER