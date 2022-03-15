OKULLAR ARASI OKÇULUK İL ŞAMPİYONASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale Okullar arası Okçuluk İl Şampiyonası dün Mehmetçik Spor Tesislerinde, okulların sporcularının katılımı ile gerçekleştirildi.Çanakkale Okullar arası Okçuluk İl Şampiyonası dün Mehmetçik Spor Tesislerinde, okulların sporcularının katılımı ile gerçekleştirildi.

Ökullararası Okçuluk İl Müsabakasında madalya alan sporcular Klasik yay minik kızlarda;

Birinci Nisanur Yıldırım (267) Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu

İkinci İdil Melek Çevik (178) Gelibolu 26 Kasım İlkokulu

Üçüncü Minel Işık (172) Atatürk İlkokulu (ÇAN)

Dördüncü Berrak Tağıl (168) Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu olarak belirlendi.

Klasik Yay Minik Erkeklerde,

Birinci Ozan Deniz Ünsal (259) Çan 75.Yıl Murat Köse İlkokulu’ndan

İkinci Mert Sezer (246) Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan

Üçüncü Ahmet Aydın Başol (229) Özel Biga Doğa İlkokulu

Dördüncü Miraç Musab Can(169) Çan Atatürk İlkokulu’ndan dereceye girdiler.

Ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kalsik Yay Küçük Kızlarda;

Birinci Feyza Küçük (186)Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu

İkinci Ece Öz (180) Şehit Engin Ortaokulu

Üçüncü Zeynep Çabaz (170)Şehit Emin Aydın İmam Hatip Ortaokulu

Dördüncü Hayrunisa Uyanık (161) Çanakkale İmam Hatip Ortaokulu’ndan dereceye giren sporcular arasındaydılar.

Ödüllerini Kaymakam Adayı Mehmet Çelik takdim ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Klasik Yay Küçük Erkeklerde ise;

Birinci Eymen Yeşilyurt (234) 100.Yıl Barış Ortaokulu

İkinci İbrahim Taha Yazıcı (214) Hüseyin Akif Terzioğlu Okulu

Üçüncü Ali Kahveci (196) Özel Biga Doğa Ortaokulu

Dördüncü Buğrahan Yılmaz(181) Şehit Engin Eker Ortaokulu

dereceye girdiler sporculara ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Ödül törenine Kaymakam Bekir Abacı,Kaymakam Adayı Mehmet Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN