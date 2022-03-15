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Çorbacı Ailesi’nin Acı Günü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Yülüce Köyü e’nden Makbule, Asım, Asuman, Rahmiye, Osman, İsmet, Emine ve Ak Parti İlçe Teşkilatından Hikmet Çorbacı’nın babaları, merhume Zehra Çorbacının eşi Hacı Zeynel Çorbacı vefat etti.
Dün Yülüce Köyü Mezarlığında toprağa verilen Hacı Zeynel Çorbacı’ya gazetemiz olarak Allah’tan rahmet, Çorbacı Ailesi’ne ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.Haber: Caner AKŞİT 

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