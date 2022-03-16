Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’den Berat Kandili Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sürücü mesajında; “İnancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin çeşitli vesilelerle bize öğrettiği şekilde, hayatın her anında dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutmalı, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini kazanmaya ve dualarını almaya talip olmalıyız. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle, dünyanın farklı yerlerinde akan gözyaşlarının bir an önce dinmesini, huzurun, refahın, barışın hakim olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN