“Diyet ve Sağlıklı Yaşam Merkezi” Açıldı

İlçemiz Celal Nuri İleri caddesinde Sevde Yaldız’ın açmış olduğu fizyoterapi ve pilates salonu açıldı.Fizyoterapist Yaldız; “Fizyotive ağrı ve omurga merkezi aslında bir fizyoterapi merkezidir.

Rehabilitasyona ihtiyacı olam bireylere hizmet vermek için yola çıktık. Çalışmalarımızı iki başlık altında toparladık. Biri fizyoterapi ve rehabilitasyon diğeri klinik pilates.

Fizyoterapi kısmında; bel boyun omurga ağrıları , kalça diz problemleri gibi ortopedik hastalıkları , Felç , MS ,sinir sıkışması gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisini sunuyoruz.

Klinik pilates kısmında ; omurga problemi olup egzersizi hayatına risksiz bir şekilde sokmayı hedefleyen bireylerin ; hem sağlıklarını düzeltip hemde forma girmelerini Reformer pilates ile sağlıyoruz.”açıklamalarında bulundu.Haber: Ali GEZER