“RAMAZAN AYI’NIN MÜJDECİSİ BERAT GECEMİZ MÜBAREK OLSUN” ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK CAMİSİ HATİME ANA ULU CAMİİ’NDE ÖZEL PROGRAM

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Berat Gecesi münasebetiyle ortak bir mesaj yayımladı. “Bu mübarek geceler, bizler için bulunmaz fırsatların ötesinde, kendimizi muhasebe etmemiz gereken müstesna gecelerdir. Bu gecelerin bereketinden ve faziletinden istifade ederken, birliğin ve beraberliğin, iyiliğin ve güzelliğin önemini bir kez daha idrak ederiz.

Af, arınma ve kurtuluş anlamlarına gelen, Ramazan Ayı’nın müjdecisi Berat Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmak için kıymetli bir vesile. Bu mübarek gecenin feyzinden yararlanırken sevdiklerimizi arayıp hal hatır sormayı varsa küslüklerimizi sonlandırmayı unutmamalıyız.

Bununla birlikte yakın zamanda açılan Çanakkale’mizin yeni sembollerinden, şehrimizin en büyük camisi 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii’nde saat 20’de Diyanet İşleri Başkanımızın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenecek ‘Berat Gecesi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü Özel Programı’na da tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu özel program, aynı zamanda TRT 1 ve Diyanet TV’de canlı yayınlanacak.

Bu duygularla başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam Alemi’nin Berat Kandil’ini tebrik ediyor; salgının ve savaşların son bulduğu, sevginin ve iyiliğin hakim olduğu daha adil bir dünyayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”