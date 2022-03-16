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KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucunda evi hasar gören Hüseyin Pulat ve ailesini ziyaret etti. Hüseyin Pulat ve ailesi, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlerde Kaymakam Abacı’ya Kaymakam Refiki Mehmet ÇELİK ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Hilal GEZER

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