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CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN BERAT KANDİLİ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Parlak, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ramazan ayı müjdelenirken bilelim ve unutmayalım ki adaletin vicdanlarda kabul gördüğü , “insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğu”, emeğin değer bulduğu, hakkaniyetle paylaşımın yapıldığı, herkesin birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığı, dostluğun ve kardeşliğin hissedilir bir şekilde yaşandığı tam ve gerçek bir demokrasi, her yurttaşımızın en tabii hakkıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Gelibolulu hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, bugünü uzlaşıya, hoşgörüye , insanca yaşama, hakça bölüşüme vesile olmasını diler, saygılar, sevgiler sunarım.” Haber: Hilal GEZER

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