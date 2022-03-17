MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kahraman TÜRK Milletinin çabası ile Çanakkale’de, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ruhu, tarihe mühür vurmuş bir müdafaa azmi tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir.

Türk milleti Çanakkale’ye adeta etten duvar örmüş, mütecaviz emel, hedef ve saldırıları can pahasına püskürtmüş, böylelikle tarihin akışını değiştirmiştir.

Kınalı kuzular kanlarıyla destan yazmışlar, vatan, bayrak ve milli namusu lekeletmemişlerdir.

Çanakkale’de iman gücü, var olma sevdası, istiklal aşkı, kardeşlik hissiyatı; batılın elçilerini, küfrün hesap ve heveslerini silindir gibi ezip geçmiştir.

Vatan savunması için bedenlerini siper eden asil Türk Milleti’nin evlatları birlik, beraberlik ve dayanışma şuuruyla Çanakkale’yi geçilmez yapmışlardır.

Dönemin en modern silahları, en ileri savaş araçları, teknolojinin tüm imkân ve kabiliyeti Çanakkale’de tel tel dökülmüş, düşmanca niyetler denizin dibine gömülmüştür.

Buğday kırığından yapılmış çorbalarla öğün geçiren, çamur barınaklarda kalan, içecek su, yiyecek ekmek, giyecek ayakkabı bulmakta zorluk çeken kahramanlarımız imkansızlıklar karşısında asla pes etmemişlerdir.

Çanakkale duanın, direncin, dirilişin, dirayetin, devleşen feragat ve faziletin hiç şüphesiz zirvesi, kartal yuvasıdır.

Türk milleti Çanakkale’de zoru başarmış, iki yüz elli üç bin şehidimiz Çanakkale’yi boydan boya manevi surla çevirmiştir.

Çanakkale’nin her köşesi tertemiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş; kaldırılan 215 okkalık top mermileri, Allah Allah nidalarıyla düşman mevzilerini dağıtan milli kudret istikbalimize nefes aldırmıştır.

Hilalin umutları Çanakkale’de tazelenmiş, Türk milleti boyunduruk ve esareti tümden reddetmiştir.

Neye mal olursa olsun, şehitlerimizin emaneti bu aziz vatan ilelebet var olacaktır.

Ecdadımızın kutlu bir mirası olan, asırlar içindeki kardeşlik, kaynaşma ve kucaklaşma hasletleriyle yükselen Türk milleti bölücü ve yıkıcı mihrakların keyfine bırakılmayacaktır.

Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli ve manevi değerleri uğruna hayatlarından olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun. Ne mutlu Türküm Diyene.