GÜNCEL HABERLER 

DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANI CEM ZORLU’NUN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Aziz şehitlerimizin kaharamanlıklarla dolu hatıraları Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyet’imizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk Milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Milletimiz mukaddesvatanımızın korunması için canlarını veren Şehitlerini ve Gazilerini hiç bir zaman unutmayacak onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

GÖLCÜK GENÇLİK’TE SERT DÖNEMİ

buyukzafer 0

Kaymakam Kılınçkaya Öz Ailesi’ni Ziyaret Etti

buyukzafer 0

TRAFİK DENETİMİNDE CEZA YAĞDI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.