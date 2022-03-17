DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANI CEM ZORLU’NUN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Aziz şehitlerimizin kaharamanlıklarla dolu hatıraları Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyet’imizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk Milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Milletimiz mukaddesvatanımızın korunması için canlarını veren Şehitlerini ve Gazilerini hiç bir zaman unutmayacak onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

Haber: Ali GEZER