“ÇANAKKALE DESTANI, MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK GURUR VESİKASIDIR”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı: “Bizler tarihi destanlarla, eşsiz zaferlerle dolu kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Milletimizin tarihe geçen kahramanlıklarla dolu destanlarından biri de Çanakkale’dir. Anaların, vatana kurban olsun diye kına yakarak uğurladığı her bir evladın adının ‘Mehmetçik’ olduğu yerdir Çanakkale.

2 haftaya İstanbul’a ulaşıp tarih yazma ümidiyle Çanakkale Boğazı’na girerek en güvendikleri zırhlıları bırakıp kaçmak zorunda kalan büyük donanmanın arkasından Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa’nın sözleri tarihe yazılacaktı… ‘Gittiler. Geçemediler, geçemeyecekler…’

‘Denizden geçemezsek, karadan geçeriz’ diyen itilaf devletlerinin karşısında, bu kez Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları vardı. ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ dedi… Öyle de oldu… ‘Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana’ dediler, vermediler. Al bayrak uğruna bayrakta al oldular. Anadolu; yüreği sızılı ana doldu. Kınalı kuzular toprak oldu, toprak bize vatan oldu.

Bizler, bu mukaddes emanetin bilinciyle, bugün kahraman ecdadımızdan aldığımız bayrağı en yukarıda dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çanakkale Zaferi’mizin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle büyük bir gururla 1915 Çanakkale Köprümüzü açıyoruz. Simgelerin Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, aziz şehitlerimize ve kahraman ecdadımıza vefamızın güçlü sembolüdür. Tarihimizden aldığımız güçle, daha güçlü Türkiye yolunda yürümeyi sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107. yıl dönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Çanakkale şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz olmak üzere, vatan savunmasında canlarını feda etmiş

tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Şanlı zaferimiz, Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun.”