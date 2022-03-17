Gelibolu Kızılay Şubesi dün Berat Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.
Atatürk Caddesi, Kızılay binası önünde kandil simidi etkinliğini gelenek haline getiren Gelibolu Kızılay Şubesi , vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şube başkanı Fahrettin Öztürk vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU KIZILAY ŞUBESİ KANDİL SİMİTİ DAĞITIMI YAPTILAR
Gelibolu Kızılay Şubesi dün Berat Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.