GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU KIZILAY ŞUBESİ KANDİL SİMİTİ DAĞITIMI YAPTILAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kızılay Şubesi dün Berat Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.
Atatürk Caddesi, Kızılay binası önünde kandil simidi etkinliğini gelenek haline getiren Gelibolu Kızılay Şubesi , vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şube başkanı Fahrettin Öztürk vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Balıkçıların yüzü tekirle güldü

buyukzafer 0

EVREŞE BELEDİYESİ’NDEN REKOR ZAM

buyukzafer 0

Fındıklı ve Değirmendüzü Köyleri internete kavuşuyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.