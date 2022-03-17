GELİBOLU KIZILAY ŞUBESİ KANDİL SİMİTİ DAĞITIMI YAPTILAR

Gelibolu Kızılay Şubesi dün Berat Kandili münasebeti ile vatandaşlara ilçemiz iskele meydanında kandil simidi ikramında bulundular.

Atatürk Caddesi, Kızılay binası önünde kandil simidi etkinliğini gelenek haline getiren Gelibolu Kızılay Şubesi , vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şube başkanı Fahrettin Öztürk vatandaşların kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN