İL MÜFTÜ YARDIMCISINDAN ÇALIŞMA ZİYARETİ

İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, ADRB İl Koordinatörü Müzeyyen Kabukçu ve İl Gençlik Koordinatörü Macide Altunkaya hocaları, Ravza 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ve Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Misafir heyete İlçe Müftüsü Mustafa Turgut eşlik etti.

İlçe Müftüsü Turgut;”Ziyaretlerinden ötürü misafirlere teşekkür etti

Haber: Hilal GEZER