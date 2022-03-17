İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, ADRB İl Koordinatörü Müzeyyen Kabukçu ve İl Gençlik Koordinatörü Macide Altunkaya hocaları, Ravza 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ve Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Misafir heyete İlçe Müftüsü Mustafa Turgut eşlik etti.
İlçe Müftüsü Turgut;”Ziyaretlerinden ötürü misafirlere teşekkür etti
Haber: Hilal GEZER
İL MÜFTÜ YARDIMCISINDAN ÇALIŞMA ZİYARETİ
İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, ADRB İl Koordinatörü Müzeyyen Kabukçu ve İl Gençlik Koordinatörü Macide Altunkaya hocaları, Ravza 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ve Gençlik Merkezini ziyaret etti.