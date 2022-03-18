GELİBOLU’DA 18 MART TÖRENLE KUTLANDI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107.yıldönümünde ilçemizde ; 2.Kolordu Karargahı önünde Kaymakamlık, 2.Kolordu Komutanlığı ve Gelibolu Belediyesi tarafından sunulan çelenklerle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize minnet duyguları ifade edildi.

Ardından ikinci tören Gelibolu Şehitliğinde gerçekleşti.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde Kaymakam Bekir Abacı, Garnizon Komutanlığı adına Alb.Ahmet Yalçın İskender, Gelibolu Belediyesi Başkan Vekili Zafer Mete ile protokole dahil personelin hazır bulunduğu Gelibolu Şehitliği’ndeki anma töreninde şehitlerimizin mezarları ziyaret edilerek karanfiller sunuldu.Askeri erkandan bir personel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.Ardından Kaymakam Abacı konuşma gerçekleştirdi.Toprakları vatan kılan bir mücadelenin simgesi olan 18 Mart için hazırlanmış programlardan biri de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen ve Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı beğeni ile izlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın ardından “18 Mart Kahramanlarına Mektup Yarışması” nda dereceye giren öğrencilerin ilanı ve ödüllerin takdimi sunuldu.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Okuma Yarışması’nda İl birincisi olan Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Atakan Özcan’ın ödülünü alarak, “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini okudu.

“18 Mart Kahramanlarına Mektup Yarışması’nda 1.Olan Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İlvenur Aslan’ın mektubunu okudu.

Ardından Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Malazgirt’ten Kocatepe’ye” adlı gösterimi

sahne aldı.Yaklaşık 1 saate yakın olan gösteri sahnedeki davetliler tarafından ilgiyle izlendi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN