KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 107 NCİ YIL DÖNÜMÜ” MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında; “Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız.

İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin adeta bir ‘ön sözü’ ve başlangıcı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.

Çanakkale Zaferi, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur.

Çanakkale Savaşları, bir kahramanlık abidesi olmakla birlikte, savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran yönüyle de dünya tarihinde ayrı bir yere sahiptir.

Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”ifadelerine yer verdi .Haber: Hilal GEZER