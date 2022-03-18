CHP İLÇE GENÇLİK KOLLARI 18 MART’TA KİTAPÇIK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP İlçe Gençlik Kolları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin

107. Yıl dönümünde Çanakkale savaşının önemini anlatan kitapçıklarının dağıtımını gerçekleştirdiler.

CHP İlçe Gençlik Kolları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyleri amacımız; “ Cumhuriyet’imizin önsözünün yazıldığı bu topraklarda Çanakkale ruhunu benimseyip 18 Mart Destanının önemini bir kez daha vurgulamak,unutmamak ve unutturmamak.

Bizlerin özgürlüğü için toprağa düşün tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum…”ifadelerine yer verdiler. Haber: Ali GEZER