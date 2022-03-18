MİLLET İTTİFAKI ve DERNEKLERDEN ALTERNATİF ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı , İYİ Parti (İYİ) İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi (SAADET) İlçe Başkanlığı ve Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanlığı ve ilçemizdeki dernekler tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin ve Şehitleri Anma Günü’nde alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi.Her bir partinin ve derneklerin çelenklerinin sunumunun ardından,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylendi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.Parlak konuşmasında; “Bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek, Çanakkale Şehitleri’ni hatırlamak ve hatırlatmak üzere buradayız.

Çanakkale’de yüzbinlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağırıldı.Amacımız geçmişteki savaşların zaferiyle mutlu olmak değil, eğer amaç vatan savunması ise, eğer amaç hürriyet davası ise bir ölüm kalım mücadelesi ise, buna savaş diyemeyiz.Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır.

Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bir milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur.Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür.

Ulus olarak yokluk içindetken bile “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız.

Çanakkale Zaferi vatanseverlik , fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır.Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüyle değiştirmemiştir.

Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlara çarparak, Seyit onbaşı ve silah arkadaşlarının attıkları toplarla boğazın sularına gömüldüler.

Evet geldiler, sonuç geldiler, gördüler ve gittiler.

Çanakkale’yi Çanakkale yapan, gelenler değil Çanakkale’yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan Mehmetçiklerimiz düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarında da “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” ilkesini bir daha silinmemek üzere yadırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvatleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Ardından İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Serdar Sağkan konuşma gerçekleştirdi.Sağkan konuşmalarında; “Şüphesiz tarih boyunca bir milletin kaderini değiştiren, geleceğini şekillendiren zaferler vardır.Ama dünya tarihine yön veren nitelikte zaferler enderdir ve bunlardan biri Türk Milleti’ne nasip olmuştur.

18 Mart Deniz Savaşı ile ilk adımı atılan, Kara Savaşları ile devam eden ve 1916 yılının başında Türk Ordusunun başarısı ile sonuçlanan Çanakkale Zaferi , bu nitelikte bir mücadeledir.

Çanakkale Savaşları Türk Milleti için parlak bir zaferdir.

Çünkü;

Balkan Savaşlarından yorgun ve sarsılmış çıkan Türk Ordusunun, vatan savunmasının gerektirdiği azim ve kararlılık sözkonusu olunca, nasıl şahlanabildiğini dünya görmüştür.

Çanakkale Savaşları Dünya tarihi açısından da önemlidir.

Çünkü, Rusya’da çarlık rejimi yıkılmış, halk ayaklanmış, yep yeni bir rejim kabullenilmiş, dünya siyasi atmosferi değişmiştir.

Ne mutlu bize ki bu destanı yaratanların emanet ettiği toprakların özgür havasını soluyoruz.Bize bu onuru hediye eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile, vatan savunması için can veren , kan döken şehit ve gazilerimizin hatıraları önünde saygı ve şükranla eğilliyoruz.”ifadelerine yer verdi.Ardından konuşmalar Demokrat Parti ve Saadet Partşsş İlçe Başkanlarıyla devam etti.

Çelen sunma programı konuşmaların ardından sonlandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN