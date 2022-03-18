129 yıllık Osmanlı sancağı devir teslim töreni yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenlerinde, 129 yıllık Osmanlı sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teslim edildi.18 Mart’ta büyük kahramanlıklarla kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yılı Anma Törenleri, Şehitler Abidesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, kabine üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çelenk sunumuyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Şehitler anısına saygı atışının da yapıldığı törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında “Çanakkale Savaşları milletimizin, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un girişimleriyle İngiltere’den getirilen, 25 Mart 1893`te Katar`daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanına takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar`a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş da Çanakkale Şehitleri için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı. Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişiyle sona erdi.Haber Merkezi