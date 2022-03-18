“Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eseri açıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni’nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya’yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa’da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro.”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor”