1915 Çanakkale Köprüsü’ne Yoğun İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18 Mart 2017’de temelini attığı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde, 18 Mart’ta açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü’ne vatandaşlar araçlarıyla geldi. Geçişlerin 1 hafta ücretsiz ve daha sonra ise 200 TL olacağı köprüye gelenler, köprü girişlerinde durup hatıra fotoğrafı çektirdi.1915 Çanakkale Köprüsü’nün çok güzel bir eser olduğunu söyleyen Sevda Göktaş , “Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Feribotla karşıdan karşıya geçerken, şimdi ise köprüden geçmek daha iyi oldu” dedi.

Köprüden geçen Serhat Pektaş , “1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması çok iyi oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah daha nicelerini yapmayı nasip etsin. Karşıdan karşıya geçmek çok güzel bir duygu, 6 dakikada geçtik” diye konuştu.

Yozgat’tan gelip ‘1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen Sebahattin Yüce ise “1915 Çanakkale Köprüsü, çok onur ve gurur verici, bu ülkenin artık geçilmez olduğunu bir kez daha hissettirdi. Bu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla, Türkiye’mizin çok güçlü olduğunu bize hissettirdi” dedi.

FERİBOTLAR BOŞ KALDI

18 Mart Cuma günü açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesi ve ilk hafta tüm geçişlerin ücretsiz olması nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasında hizmet veren feribotlar seferlerini yolcusuz ve araçsız gerçekleştirdi.

GESTAŞ SEFER TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİK??

SEFER SAYILARI AZALTILDI

1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle, 19 Mart 2022 Cumartesi günü itibariyle 26 Mart 2022 tarihine kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur.Haber: Seda LİMAN ZENGİN