18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 107 NCİ YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE KAYMAKAM ABACI AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ ZİYARET ETTİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107 nci yıl dönümü münasebetiyle, İlçemizde ikamet eden 26 Şehit Ailesi; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsamında; Kaymakam Bekir Abacı Aziz Şehidimiz Ömür Gülünay’ın eşi Derya Ömür Gülünay ve kızını ziyaret etti.

Şehidimizin eşi ve kızı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, “Şehitlerimiz, milletimizin kahramanları, bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup, bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan, şehitlerimizin mübarek kanlarıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Devlet olarak kapımız ve gönlümüz şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Şehit ailelerimiz, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı’ya, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Hilal GEZER