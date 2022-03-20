Dünyaca ünlü kurra hafızların katılımı ile Gazi Süleyman Paşa Cami-i Şerîfi’nde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimiz için mevlid-i şerif programı yapıldı. Duayı İlçe Müftümüz Mustafa Turgut yaptı.
Programa Katılan Hocalarımız:
• Alpcan ÇELİK, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Sefa TAŞKESENLİOĞLU, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Hüseyin AKBULUT, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Mustafa ALPHAYTA, Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi
• Erdal ALBAYRAK, Edirne Selimiye Camii Müezzin-Kayyımı
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Dünyaca ünlü kurra hafızların katılımı ile Gazi Süleyman Paşa Cami-i Şerîfi’nde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimiz için mevlid-i şerif programı yapıldı. Duayı İlçe Müftümüz Mustafa Turgut yaptı.