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ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dünyaca ünlü kurra hafızların katılımı ile Gazi Süleyman Paşa Cami-i Şerîfi’nde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimiz için mevlid-i şerif programı yapıldı. Duayı İlçe Müftümüz Mustafa Turgut yaptı.
Programa Katılan Hocalarımız:
• Alpcan ÇELİK, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Sefa TAŞKESENLİOĞLU, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Hüseyin AKBULUT, Kur’an-ı Güzel Okuma Dünya Birincisi
• Mustafa ALPHAYTA, Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi
• Erdal ALBAYRAK, Edirne Selimiye Camii Müezzin-Kayyımı

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