KAYMAKAM ABACI NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILDI

Toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olarak geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı Kutlamaları çerçevesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçemiz 26 Kasım İlkokulu ve Hakimiyeti Milliye Ortaokulu tarafından Sütlüce Köyünde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Akabinde 26 Kasım İlkokulu öğrencileri tarafından Nevruz Bayramı programı sunuldu.

Kaymakam Bekir Abacı“Nevruz, Türk-İslam âlemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir” dedi.

Düzenlenen etkinliklere Kaymakamı Bekir Abacı, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Haber: Ali GEZER