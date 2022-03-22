KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı Yaşlılar Haftası dolayısıyla bier mesaj yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında• “Geçmiş ile bugün arasında köprü olan, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğimize ışık tutan yaşlılarımız, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hafızamızdır.

Her insan için farklı anlamlar taşıyan yaşlılık, aslında hayatımızın en özel dönemlerinden biridir. Bu dönemde birey, duygularını daha iyi kontrol edebilmekte, bilgisiyle, tecrübesiyle etrafına yol göstermektedir.

Bir milletin büyüklüğü, büyüklerine gösterdiği sevgiyle ve şefkatle ölçülür. O nedenle bu tecrübe ve birikime saygı göstermemiz gerekir. Biz küçükken büyüklerimiz bizleri nasıl şefkatle kucakladılarsa, onlar da yaşlandığında biz de onları aynı şekilde kucaklamalı, şefkatle sarılmalıyız. Bu aynı zamanda bir insanlık, bir vicdan ve bir vefa borcudur.

Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyor, saygılarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER