Gelibolu Cevizli Köyü’nde 1.707 m² tarla mahkemeden satılıktır .Taşınmaz malın özellikleri: Gelibolu İlçe, Cevizli Köyü Akyarlar Mevki, 327 Ada, 15 Parsel, Satışı istenen taşınmaz 1.701,78m2 yüz ölçümlü ve tarla niteliklidir. Geometrik olarak kareye yakın şekle sahip olup topografik olarak düze yakındır. Herhangi bir yola cepheli değildir.

Parsel Marmara denizine 3000 metre, Cevizli köy merkezine 3700 metre mesafededir. Yakın çevresinde tarımsal yapılar mevcuttur. Taşınmazların yakın çevresinde çoğunlukla tarım yapılan araziler ile seyrek olarak tarımsal yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz tarla vasfında kadastro parseli olup imar uygulaması görmemiştir. Keşif tarihinde parsel üzerine yapı ya da yatırım olmadığı ve fiilen tarım (hububat ekili) yapıldığı görülmüştür. Ancak parselin yaklaşık 300-350m2 lik bölümünün farklı kullanımda olduğu ve bu bölümde 20-25 yaşlarında 4 adet kiraz ve 1 adet incir ağacının bulunduğu incir ağacının bakımsız ve ekonomik değerinin olmadığı görülmüştür.Yüzölçümü :1.707,78 m2, ,Kıymeti :69.571,20 TL,,KDV Oranı: %18,

Kaydındaki Şerhler : 1-06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.

2-Nitelikli Doğal Koruma Alanı,

1. Satış Günü : 13/05/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/06/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

ilan ile ilgili geniş bilgiyi;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/946848/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-canakkale-gelibolu-cevizli-koyunde-1-707-m%C2%B2-tarla-mahkemeden-satiliktir

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