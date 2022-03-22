Yangın söndürme cihazları için kimyevi toz alınacaktır.

Yangın Söndürme Cihazları İçin Kuru Kimyevi Toz Alımı 1 (Bir) Kalem 3000 Kg. Malzeme BU ALIMDA KULLANILACAK TEKNİK ŞARTNAME TARİH VE NUMARA: 8ABFM-K-40 I KURU KIMYEVI TOZ (ABC TOZU) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek, Mallar defaten (tek partide ) teslim alınacaktır. 10.3.2 Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. a) Yapılacağı yer : 42’nci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati : 29.03.2022 – 10:30 Ayrıntılı bilgiye; https://www.ilan.gov.tr/ilan/951381/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-yangin-sondurme-cihazlari-icin-kimyevi-toz-alinacaktir adresinden ulaşabilirsiniz.