Yangın söndürme cihazları için kimyevi toz alınacaktır.
Yangın Söndürme Cihazları İçin Kuru Kimyevi Toz Alımı 1 (Bir) Kalem 3000 Kg. Malzeme BU ALIMDA KULLANILACAK TEKNİK ŞARTNAME TARİH VE NUMARA: 8ABFM-K-40 I KURU KIMYEVI TOZ (ABC TOZU)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
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Yangın Söndürme Cihazları İçin Kuru Kimyevi Toz Alımı 1 (Bir) Kalem 3000 Kg. Malzeme BU ALIMDA KULLANILACAK TEKNİK ŞARTNAME TARİH VE NUMARA: 8ABFM-K-40 I KURU KIMYEVI TOZ (ABC TOZU)
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42’nci Bakım Fabrika Müdürlüğü Taşınır (Dayanıklı) 125 Mal Saymanlığı (GELİBOLU/ÇANAKKALE)
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İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecek, Mallar defaten (tek partide ) teslim alınacaktır. 10.3.2 Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
a) Yapılacağı yer : 42’nci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE
Ayrıntılı bilgiye;
https://www.ilan.gov.tr/ilan/951381/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-yangin-sondurme-cihazlari-icin-kimyevi-toz-alinacaktir
adresinden ulaşabilirsiniz.