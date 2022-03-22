Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne Trafik Malzemeleri alınacaktır.İhalenin;

a)Adresi CAMİKEBİR MAH. HÜKÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE

b)Telefon ve faks numarası: 05065310701 – 2865662825

c)Elektronik Posta Adresi: parkbahce@gelibolu.bel.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı: 19 KALEM TRAFİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ DEPOLARI

c) Teslim tarihi : Tüm mallar sözleşme sonrası 30 (otuz) gün içerisinde teslim alınacaktır



3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GELİBOLU BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 24.03.2022 – 11:00

İhaleye ait ayrıntılı bilgiye;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/950065/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-trafik-malzemeler-alinacaktir