MOTORCULAR ŞEHİTLER İÇİNSÜRDÜ

Şehitler Bizi Bekler 6. Sürüşü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ‘Şehitler Bizi Bekler 6. Sürüşü’ gerçekleştirildi.Türkiye Motosiklet Platformu ve Çanakkale 18 Mart Motosiklet Derneği’nin ortak etkinliği olan “Şehitler Bizi Bekler 6. Sürüşü” motosiklet tutkunlarını buluşturdu. 19 Mart Cumartesi günü tüm illerden gelen kulüpler ve bireysel motosikletliler Çanakkale merkezde Truva Atı’nın olduğu yerde bir araya geldi, burada geleneksel bayrak töreni yapıldı. 20 Mart Pazar günü ise İskele Meydanı’nda buluşan motorcular Eceabat’a geçti. Eceabat’tan kesin hareket ile kortej halinde Kilve Kavşağı, Kabatepe Kavşağı, Alçıtepe Köyü Şehitler Kavşağı üzerinde Şehitler Abidesi’ne sürüş yapan motosikletliler Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra bayrak töreni gerçekleştirip, Morto Koyu’nda şehitler için Mevlid okutarak, pilav ikramında bulundu. Haber: Caner AKŞİT