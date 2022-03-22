SALDIRIYA UĞRAYAN GÜVENLİK ELEMANI EVİNDE ZİYARET EDİLDİ

“02.03.2022 tarihinde Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi çalışanı Güvenlik Personeli Rıdvan Demir’e yapılan saldırı ve darp olayı sonrası Hastanemizde Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören ve taburcu edilen personelimize 21.03.2022 tarihinde Sayın İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK, Kamu Hastaneleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Yavuz ADANUR ve Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Burak DEMİRCA tarafından evinde ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunulmuştur.” İfadelerine yer verildi.Haber: Caner AKŞİT