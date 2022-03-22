GELİBOLUSPOR TRİATLON TAKIMI YİNE BAŞARIYA KOŞTU

Türkiye Triatlon federasyonunca 20 mart 2022 tarihinde Balıkesir Dursunbey’de yapılan kros duatlon ( koşu – kros bisikleti – koşu ) yarışmalarında Geliboluspor Triatlon takımı sporcuları yine başarılı sonuçlar elde ettiler.

* Halime Savran genç kadınlarda şampiyon oldu

* Azra Çalışkan yıldız kızlarda 2. oldu .

* Berfin Callar 7. Oldu

* Tuğçe Savran M3 kadınlar A’ da 2.oldu

* Yade Dündar ise aynı kategoride 4. oldu

Sporculara destek olan Kaymakam Bekir Abacı , Gestaş’a , sporcuların kıyafet sponsoru olan Alya Metal ve Yusuf Kaymak’a ve sporcularımıza özel teşvik ödülü veren Serdar Azak , Suat Lekesiz , Ata Tursucu ve Kaan Erge’ye teşekkür edildi..Haber: Seda LİMAN ZENGİN