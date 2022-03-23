“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” SEMİNERİ VERİLDİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bütün il genelinde okullarda öğrencisi bulunan annelere yönelik madde ve madde bağımlılığı ile ilgili “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE” konulu eğitim verildi.

100. Yıl Barış Ortaokulu aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü polis memuru Hakan Taşdemir Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda dün saat 11:00’de anne babalara bilgi verdi.

Günümüzün en çok dikkat edilmesi gereken konularından biri olan madde ve madde bağımlılığı eğitimine veliler tarafdan ilgi yoktu.Seminer saatinin öğle saatine yakın olması katılım sayısını düşürdü.

Polis memuru Taşdemir seminerde; madde bağımlılığına giden yolları, uyuşturucu kullanımının fiziksel, ruhsal ve sosyal belirtilerine değindi.Uyuşturucu maddelerinin çeşitleri bonzai, eroin, kokain, erdin (haşhaş), metametamin, ecstasy, captagon, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar(zanax gibi), kullanıcılarda sık görülen eşya ve malzemeler gibi uyuşturucu maddelerini velilere tanıtarak , ebeveynlerin bu gibi konularda daha dikkatli olmalarını çocuklarının ceplerini, çantalarını düzenli olarak kontrol etmelerini, okul çıkışlarında yabancı kimseleri (satıcılara) karşı çocuklarını uyarmalarını isteyerek,bu konuda velilerin dikkatli davranmasını dile getirdi.

Polis Memuru Taşdemir bölgemizde ve Türkiye’de bu gibi madde kullanıcıların gün geçtikçe arttığını, bunun için en iyi narkotik polisinin anne olduğunu vurguladı.

Türkiye’de hergün tespit edilip, yakalanan 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini dile getirirken, bunların tespit edilemeyenlerini ve yakalanmayanları da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

İlçemizde geçtiğimiz günlerde Güneyli’de yakalanan uyuşturucu kullanıcılarının ve yetiştiricilerinde olduğunu, ilçemizde de kenevir yetiştiriciliğinin hızla arttığını ve bunun üzerine çalışmaların sıklaştığını ifade eden Taşdemir, uyuşturucu kullanmak, pazarlamak, yetiştirmek suçtur.Bu gibi konularda velilerin özellikle annelerin daha dikkatli olmalarını, bu gibi olaylarda hemen emniyet müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu kullananların fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan nasıl bitik duruma geldiğini de küçük bir animasyon izletiminde bulundular.

Vatandaşların bu gibi durumlarda daha duyarlı olmaları gerektiğine vurgu yapıldı.Katılımcılara toplantı sonunda madde bağımlılığı konusunda bilgi içeren el broşürleri dağıtıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN