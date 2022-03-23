ÇANAKKALE GASTRONOMİ DERNEĞİ’NDEN GELİBOLU ZİYARETİ

Çanakkale Gastronomi Derneği ilçemizde pek çok yere ziyarette bulundular. Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği Başkanı Emel Okandan’ın ziyaretine gelen Çanakkale Gastronomi Derneği ekibi geçtiğimiz günlerde bambaşka çehreye bürünen

Sardalya Sokağı ile başladılar ziyaretlerine ardından Mevlevihane , Beyaz Rus Anıtı ve birçok Tarihi değerli yerlerimizi ziyaret ettikten sonra ilçemizin meşhur Peynir Helva sının işletmecisi Burak Zafer in açıklamalarıyla Gelibolu & Çanakkale arasında Kültürel zenginliklerimizden oluşan Gastronomi birlikteliginin ilk adımı atılmış olduisletmeci Burak Zafer verdiği bilgiler ve misafirperverliğinden dolayı Çanakkale Gastronomi Derneği teşekkür etti.

Haber: Ali GEZER