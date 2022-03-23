YERİ GELDİKÇE- NİYE ÜZÜLÜYORSUNUZ Kİ..? Recep YÜZÜAK

Köprünün açılışından sonra bir çok kişinin anlattıklarını dinledikçe başlıktaki soruyu sormak gerektiğini düşünüyorum.

İstanbul’a Yauz Selim Köprüsü yapıldı, Kocaelin’den körfezi bağlayan Osmangazi Köprüsü yapıldı.Bir sürü iller arası paralı yollar yapıldı, Hava alanları yapıldı.

Bunların paralarını kim ödüyordu..?

Hepsini milletçe sahibi olduğumuz hazine ödemiyor mu.? Tüm bu son yapılanları milletin hazinesinden öderken hiç canınız acımadı da, şimdi bize bir köprü yapılınca mı canınız acıyor.?

Ben hiç duymadım.Bugüne kadar çevremdeki insanların gıkı çıkmıyordu..

Kimse, ne Afyon – Kütahya Havaalanınla, ne de Osmangazi köprüsüyle sesini çıkarmazken bize bir köprücük yapıldı ilk kez bir paralı yol yapıldı, başladı herkes ağlamaya . Neden ağlıyorsunuz ki.?

Boşverin sevinin kardeşim, sevinin. Bak bizim de bir köprümüz oldu.Hem de Dünya’nın en büyük köprüsü bizim oldu.Oturun kayaların üzerine, isterseniz sahildeki kafelere açın bir bardak limonata yada gazozu, alın yanınıza hanımızı, çocuğunuzu.

Biz denizin çocuklarıyız maviye bakarken, büyük hayaller kurarız mavi gözlerimizi dinlendirir, yorgunluğumuzu alır ..

Gerçekten neşelenelim ve bugüne kadar başkalarının memleketine yapılanları biz de tıkır tıkır öderken canımız acımıyordu da şimdi bize yapılana mı canımız acıyor.?

İnanın ben çok neşeliyim, oturuyorum sahile açıyorum bir şişe gazoz ve şöyle söylüyorum.Ben ,Kütahya Havaalanının, Osmangazi Köprüsü’nün kuzey marmara yolunun parasını öderken, susuyorsak, şimdi devasa bir köprünün manzarasını seyretsem de sonuçta o benim köprüm.

Şu muhteşem manzaraya bak diyorum.Geçiyorum bir kenara elimde gazozumun şişesi şöyle mırıldanıyorum..

Şimdi biraz da onlar düşünsünler, benim de bir köprüm var , birazcıkta onlar düşünsünler ve ödesinler diyorum..!

Ohh bugün de hava çok güzel dışarıda esen karayel rüzgarı üşütse de beni bir kere manzaram güzel..Otur be kardeşim sende kur bir hayal, bugüne kadar başkalarının köprüsünü, yolunu, havaalanlarını düşünürken hiç olmazsa bundan sonra sadece kendi köprümüzün sefasını sürelim de biraz da bizim köprünün parasını onlar da ödesin ve onlar da düşünsünler.