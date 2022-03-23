TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı, bu hafta Gelibolu’da gerçekleşti. Toplantıda, haftalık gündemin yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreni sürecindeki teşkilat çalışmaları da masaya yatırıldı.Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Başkanımız Naim Makas şunları söyledi;

“Partimizin iktidarı sürecindeki en kıymetli ve büyük eserlerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne “başlayamazlar” demişlerdi. Başladıktan sonra “bitiremezsiniz” demişlerdi. Pandemiye rağmen, küresel ekonomik türbülansa rağmen bu proje bitti ve hizmete girdi. Onur ve gurur duyuyoruz.

Köprü yapılırken onlarca program gerçekleştirildi. Onlarca teknik gezi düzenlendi. Çanakkale vekillerinden, davet edilmesine rağmen gelmeyenler oldu. Çanakkale’mizin, Gelibolu ve Eceabat gibi kadim ilçelerinin Belediye Başkanları bu teknik gezilere ve açılışlara maalesef gelmedi.

Bu köprü yapıldıktan sonra birileri biz “iktidarı bu köprüden aşağıya denize dökeceğiz” dedi. Ancak biz o gün, on binlerle köprünün açılışında oradaydık. On binleri denize dökmekle tehdit edenlerin, nasıl yapayalnız ve aciz kaldıklarını tüm Türkiye görüyor.

‘Bu köprü bitmez, bu köprü açılmaz, bu köprü projesi hayata geçmez, iktidarı bu açılıştan sonra, oradan denize dökeceğiz’ diyenler onca ithamda sonra sözlerinin arkasında durup köprüyü kullanmasınlar madem.

Çanakkale 1915 Köprüsü, sadece Çanakkale’mizin değil Büyük ve Güçlü Türkiye’mizin gurur vesikasıdır. Devletimizle gurur duyuyoruz.”