EVREŞELİ ÖĞRETMENLERE SAHİP ÇIKILMADI..!

Evreşe’de öğretmenlik yapan 22 öğretmenin, eş durumundan ve belde de kiralık ev yokluğundan her gün sabah akşam Evreşe’ye gidip gelmeleri zorunluluğuna bir çare arayan Evreşe Belediye Başkanının tüm çabalarını boşa çıkaran Kaymakam Abacı;

Milli Eğitimin Öğretmenlerin hizmetine gönderdiği minibüsü de hala boş tutarak çözümün parçası olmamakta ısrar ediyor. Bugüne kadar köylerde çalışan öğretmenlere gelmiş geçmiş tüm kaymakamlar yardımcı olurlarken, hatta bazıları 2.Kolordu Komutanlığından bile araçlar temin ederek eğitimcilerimizi sahiplenirken şimdi anlaşılmayan bir nedenle neden Milli Eğitime gönderilen araçtan yararlanmamakta Kaymakamın ısrar ettiğini sorgulayan öğretmenler ve Evreşeli vatandaşlar;

“Kaymakamın ipe un serdiğini” söyleyerek üzüntülerini ve ekonomik olarak ta zorlandıklarını söylüyorlar..

Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi..? diye soran öğretmenler, Kaymakam Abacı’nın bu davranışına bir anlam veremiyoruz diyerek ilçe başkanı Serhad Sürücü’nün de sorunları ile ilgilenmesini istiyorlar..

Öğretmenler Serhad Başkan istese bu iş çözülürdü ama acaba neden ilgilenmiyor diyorlar..

Mevlana Hazretlerinin dediği gibi:

“Canlar canı, yüklüdür şeker- hem de ne şeker!

Sarhoş ya ne bilsin ne şeker, öyle şeker.

Yalvardım: “Aşkım, şekerinden bana ver!”

“Vermem!” dedi.

Bilmez mi ki “Vermem” de şeker ! Haber: Recep YÜZÜAK