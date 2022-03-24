SİZLERE SELAMI VAR- Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

İlçemizde 4 yılı aşkın Kaymakamlık yapan Hakan Kılınçkaya’yı Şarköy’de ziyaret ettim.

İlçemizde görev yaptığı süre içinde hiç kimseyi kapısından geri çevirmeyen en garibanını da, en zenginini de aynı muhabbetle karşılayabilen gerçekten beyefendi bir idareciydi..

Onun için; kibir, gurur, kendini beğenme, insanlara tepeden bakma,insanları bulundukları yere makama göre sınıflandırmayan biriydi..

O içinden çıktığı saf tertemiz köylü çocukluğunu unutmadan, kültürle yoğurulmuş efendi adamdı.

Tıpkı, Zeki Ocak, Recai Tosyalı, Çakıroğlu, Terzioğlu gibi tertemiz duyguları olan bir halk çocuğu idi..

Onlar hiç bir zaman geldikleri yerleri unutmadıkları için, halkın da sorunlarını uzatmadan büyük bir yüreklilikle bitirirlerdi.

Onların kapısından kimse boynu bükük dönmezdi.Onlar, halkla aralarına engel (!) de koymazlardı..

Hakan Kaymakamla Gelibolu’ nun geçirdiği 5 yılın küçük bir kritiğini yaptım.Onun zamanında nelerin yapıldığını, yapılması için nelerle uğraştığını arşivlerimden çıkardım.

Değerli okuyucularıma da bir hatırlatma olsun istedim.Çünkü gidişi beklenmedik oldu.Ben de o sıralarda çok yoğun olduğum için onun başarılı geçen 5 yılını arşivlerimizden hemen çıkarıp hazırlayamamıştım.

Bakın sevgili okurlarım; bazı siyasilerin beğenmediği, o beğenmeyenlerin şimdi de gelen gideni aratır diye dert yandıkları Hakan Bey neler yapmış bir bakalım mı.?

2020 de Mevlivehane ve Bayraklıbaba’yı ele alarak, ciddi bir restarasyonun yapılması için 2022 programına aldırmış.

Fen Lisesi’nin yerinin alınması için büyük çabalar harcayarak, hükümet yetkilileriyle ve siyasilerle bu konuda ısrarla diyalog kurularak yerin alınmasını ve inşaatın başlamasını sağlamış.

Gelibolu İskelesi’ni ilk kez ciddi biçimde tamir ettirdi, yeni rampalar ilave ettirdi.Bunun için büyük çaba harcadı.

Güneyli ve Bolayır Sahillerindeki mezbelelikleri büyük bir cesaretle kaldırdı, kapattı ve sahilleri ilk kez ciddi biçimde temizletti.

Güneyli Sahiline 40 yıldır gelmeyen suyun gelmesi için Belediye ile iş birliği yaparak suyun gelmesini hızlandırdı.Köylerdeki içme suyunun gelmesi konusunu devamlı takip ederek belediye kaymakam iletişimini kesmeden bu işleri tamamladı..

Köylere hizmet götürme birliğindeki sorunları çözerek köylerin çöp sorununu çözdü.

Karainebeyli’de kapalı su sisteminin yapılmasını sağladı.Okulların güçlendirilmelerini tamamladı, güçlendirme ile yapılamayan okulları yıktırdı.

Askerlik şubesiyle takas yaparak emniyet ek binasını tamamladı.En önemlisi de onun zamanında Çokal Baraj suyu tüm köylere ulaştı.Yülüce taşkın su kanalları ile Yülüce Köy Kanalizasyonu yapıldı.

Okçuluk, Kapalı Salon, Yüzme Havuzu için siyasilerle sıkı temasta bulunarak çalışarak her sorunu çözdü ve inşaatları başlattı.

Her kapısını çalan vatandaşı yanına oturtarak dinledi, sorunları çözülene kadar takip etti.Alçak gönüllü davranışlarıyla o bir gariban babası gibiydi.Gelibolu’nun 1950’den sonraki unutulmaz kaymakamları arasında yerini aldı.O Halkla arasına kimseyi sokmadığı için bugün halkımızın da aradığı adam oldu.

Herkese selam söyledi ve tüm Geliboluları Şarköy’e davet ederek gelenlerin onu mutlu edeceğini söyledi.