CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÇANAKKALE’YE SELAM VE TEŞEKKÜR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışının büyük bir katılımla ve coşkuyla yapıldığını belirten Turan; “18 Mart günü gibi çok özel bir günde 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını gerçekleştirdik. Dünyanın sayılı projeleri arasına giren Köprümüzün açılışı da kendi ihtişamına yakışır bir şekilde coşkulu oldu. 50 bin civarında hemşehrimizin katıldığı açılışa ilişkin MYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Cumhurbaşkanımız, ‘Soğuğa rağmen çok sayıda Çanakkaleli kardeşlerimizin açılış törenine katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Çanakkale, bize tarihin ve ecdadımızın emaneti. Çanakkale için ne yapsak azdır. Tüm Çanakkalelilere selamlarımızı gönderiyoruz’ dediler. Biz de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın selamlarını hemşehrilerimize iletiyoruz.” şeklinde konuştu.