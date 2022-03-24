YEREL KALKINMA BİRİMİNDEN KOOPERATİF ZİYARETLERİ

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi; S.S. Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, S.S. Güneşin Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve S.S. Gelibolu Öncü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.Yerel Kalkınma birimi personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen yerel kalkınma faaliyetleri, ziyaret edilen kooperatif yetkilileri ile paylaşıldı. Öte yandan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarının ve diğer yerel kalkınma projelerinin de tanıtımları yapıldı.

Markalaşma, e- ticaret ve kooperatiflerin kurumsallaşması ile bilgi alışverişinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde ayrıca kooperatiflerin üretim tesisleri ve satış noktalarını da gezerek incelemelerde bulunuldu.Haber Merkezi