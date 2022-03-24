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Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı makamında ziyaret etti . Soyuak “Bugün bizi Gazi Meclisimizde ağırlayan Ak Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beyfendiye şahsım ve Evreşe Halkı adına teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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