Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı makamında ziyaret etti . Soyuak “Bugün bizi Gazi Meclisimizde ağırlayan Ak Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beyfendiye şahsım ve Evreşe Halkı adına teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı Ziyaret Etti
Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ı makamında ziyaret etti . Soyuak “Bugün bizi Gazi Meclisimizde ağırlayan Ak Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beyfendiye şahsım ve Evreşe Halkı adına teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.