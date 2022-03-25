GELİBOLU İLÇESİ STARATEJİK PLANI (2022-2026) GZFT TOPLANTILARI YAPILDI

Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) vizyonu “İçinde yaşayanlara sosyal olanaklar sunabilen, çevreye duyarlı, ekonomik büyüme odaklı, kültürel ve tarihi mirasını sürdüren, turizmde markalaşmış, alt yapı, eğitim ve sağlıkta çağın gereklerini yakalamış, öncü bir şehir olmak” olarak belirlenmiştir.

Belirlenen vizyona ait GZFT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) toplantılarının ilki dün 09.30-12.30 saatleri arasında; Belediyeler, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Sanat ve Eğitim temaları katılımcılarıyla, 14.30-17.30 saatleri arasında; Ulaştırma, Turizm, Sağlık ve Spor temaları katılımcılarıyla, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN